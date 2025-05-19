Отечественный электромобиль «Кама» заруливает на Дальний Восток

АО «Кама» было зарегистрировано в 2021 году. Позже в состав акционеров АО вошли «КАМАЗ» и госкорпорация «Росатом». Кроме них участником проекта по созданию электрокара является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В июне 2024 года фонд сообщил, что вложит в проект 2 млрд рублей, а в августе объявил о привлечении китайской корпорации XY Group («Сюань Юань»), совместно с которой будет изучена возможность локализации «Атома» в китайском Харбине и перспектива создания там R&D-центра.