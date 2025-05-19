Отечественный электромобиль «Кама» заруливает на Дальний Восток

АО «Кама», реализующее проект создания отечественного электромобиля «Атом» (по габаритам сравним с советской «Окой»), может разместить производство некоторых компонентов в Хабаровском крае. При этом местные власти в перспективе готовы интегрировать электромобили этого производителя в службы такси и каршеринга, сообщает ИА PrimaMedia.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве компания и правительство Хабаровского края подписали на полях Российско-Китайского форума (РКФ, 18+) в Хабаровске.
Старт серийного производства «Атома» планируется в этом году на московском автозаводе «Москвич», технологическим партнером которого является «КАМАЗ». В проекте используются китайские технологии. Анонсировалось, что электрокар с запасом хода до 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 8 секунд.
Сборочные площадки в Татарстане, но мы здесь с АО «Кама» уже планируем открытие производственных цехов по изготовлению отдельных компонентов, которые в последующем будут устанавливаться на эти машины, — пояснил «Интерфаксу» (18+) министр энергетики Хабаровского края Герман Тютюков.
Конкретные компоненты и площадка для размещения производств пока не определены, но предполагается, что часть производств откроется в Хабаровском районе, часть — в Комсомольске-на-Амуре.
«Производство российских электромобилей — это целый концепт, интеллектуальная разработка, полностью цифровая. Будут производиться и беспилотники на этой базе. Это полностью российский производитель, который разработал несколько опытных образцов, выходит в серийное производство. Мы хотим, чтобы Хабаровский край был одним из первых, где будет проходить апробация. Это и такси, и каршеринг, общественный транспорт», — добавил собеседник агентства.
Отметим, что в Приморье в свое время также анонсировались попытки создания кластера для производства компонентов в рамках проекта сборки во Владивостоке японской Mazda. Но до конкретной детализации так и не дошло, за исключением достаточно эффективно работавшего завода автодвигателей, которые даже уходили на экспорт.
АО «Кама» было зарегистрировано в 2021 году. Позже в состав акционеров АО вошли «КАМАЗ» и госкорпорация «Росатом». Кроме них участником проекта по созданию электрокара является Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В июне 2024 года фонд сообщил, что вложит в проект 2 млрд рублей, а в августе объявил о привлечении китайской корпорации XY Group («Сюань Юань»), совместно с которой будет изучена возможность локализации «Атома» в китайском Харбине и перспектива создания там R&D-центра.
Тем временем компания «Восточный форпост» планирует создать в Приморском крае производственную площадку для сборки легкого коммерческого транспорта из готовых комплектующих методом крупноузловой сборки. По данным участников рынка, речь идет о сборке грузовиков и фургонов Renault Master третьего поколения, машинокомплекты будут поставлять с заводов Китая.