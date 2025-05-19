Новый налоговый режим для фрилансеров хотят ввести в Молдове

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в предстоящую декаду количество официально заявленных работников в Молдове сократится примерно на 51 тысячу человек. С другой стороны, прогнозы показывают значительное увеличение числа поставщиков услуг: с 58,1 тысячи человек в 2025 году до 103,7 тысячи человек в 2034 году (+78%). Ежегодный прирост в среднем составляет более 5000 человек, что свидетельствует о диверсификации форм занятости.