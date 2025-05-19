Новый налоговый режим для фрилансеров хотят ввести в Молдове

О начале процесса публичных консультаций объявили в Министерстве экономического развития и цифровизации. Предлагаемый проект направлен на создание упрощенной правовой базы, которая позволит трудоспособным лицам самостоятельно осуществлять экономическую деятельность без необходимости создания предприятия (фирмы). Документ был разработан на основании стратегий по евроинтеграции Молдовы, в том числе на основе рекомендаций Еврокомиссии. Крайним сроком обсуждений указано 23 мая нынешнего года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в предстоящую декаду количество официально заявленных работников в Молдове сократится примерно на 51 тысячу человек. С другой стороны, прогнозы показывают значительное увеличение числа поставщиков услуг: с 58,1 тысячи человек в 2025 году до 103,7 тысячи человек в 2034 году (+78%). Ежегодный прирост в среднем составляет более 5000 человек, что свидетельствует о диверсификации форм занятости.
Проанализированные данные свидетельствуют о неиспользованном потенциале не менее 30% неактивного населения, который можно использовать для восполнения дефицита рабочей силы. По оценкам, бюджетные потери от неформального сектора составят около 16,8 миллиарда леев в 2025 году и достигнут 40,7 миллиарда леев в 2034 году.
В этой связи власти предлагают легализовать деятельность различного рода фрилансеров: в общей сложности в 34 областях и для 68 наименований различных профессий, в том числе творческих, а также IT-специалистов, инженеров, бухгалтеров, аудиторов, торговых посредников.
Авторы проекта предлагают установить для такой категории занятых единый налог в 12%, если будет соблюден лимит доходов в 1,2 миллиона леев в год. В этот налог войдет четырехпроцентный налог на доход, некоторые местные сборы и взносы соцстрахования в размере 8%. Полис ОМС налогоплательщику нужно будет покупать самому.
Как отмечают в отраслевом ведомстве, введение в налоговое законодательство понятия независимого предпринимателя будет способствовать увеличению к 2025 году числа легализованных фрилансеров до 142,2 тысячи человек, а бюджетные отчисления возрастут вшестеро: до 10 миллиардов леев.
После общественных консультаций проект документа представят на утверждение правительству и парламенту.