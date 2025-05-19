«Хабаровск-сити» станет аналогом «Москва-сити»

«Хотим перекинуть туристическую канатку так, чтобы туристы с острова Большой Уссурийский, заехав с китайской стороны на российскую, подъезжали сюда. Здесь будет яхт-клуб, дальше канатка, и все оказывается в самом центре города Хабаровск», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на открытии Российско-Китайского форума.