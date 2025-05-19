«Хабаровск-сити» станет аналогом «Москва-сити»

«Хотим перекинуть туристическую канатку так, чтобы туристы с острова Большой Уссурийский, заехав с китайской стороны на российскую, подъезжали сюда. Здесь будет яхт-клуб, дальше канатка, и все оказывается в самом центре города Хабаровск», — заявил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на открытии Российско-Китайского форума.
По словам президента группы «Эталон» Михаила Бузулуцкого, в первую очередь будут построены жилье и объекты социнфраструктуры, а также отель на 20 тысяч мест и школа на 1100 мест.