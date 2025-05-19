Названы адреса строительства новых поликлиник в Самаре и области

Два таких объекта собираются возвести в Самаре. В конце года планируется приступить к проектированию детской поликлиники на ул. Запорожской, 26 на 500 посещений в смену. Саму стройку чиновники рассчитывают осуществить в 2026—2028 годах.
Также новую поликлинику планируется построить в Железнодорожном районе — в границах ул. Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского). По этому объекту еще предстоит произвести оформление земельного участка. Процедура стартует в декабре 2025 года. Проектирование и строительство власти рассчитывают осуществить в период с 2026 по 2029 год.
В Южном городе планируется построить детскую поликлинику. По этому объекту также потребуется оформление земельного участка и разработка проекта. Саму стройку власти рассчитывают произвести в 2027—2029 годах.
Еще одна новая поликлиника появится на ул. Мира, 159 в с. Подстепки Ставропольского района. Проект уже готов. Стройку планируют начать в августе 2025 года. Открыть медучреждение рассчитывают в конце 2026 года.