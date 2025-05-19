Названы адреса строительства новых поликлиник в Самаре и области

Также новую поликлинику планируется построить в Железнодорожном районе — в границах ул. Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского). По этому объекту еще предстоит произвести оформление земельного участка. Процедура стартует в декабре 2025 года. Проектирование и строительство власти рассчитывают осуществить в период с 2026 по 2029 год.