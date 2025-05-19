Аналитики ЕАБР назвали причины роста цен в Беларуси

В ЕАБР отметили, что основными факторами стали продолжающее ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение увеличения цен на сезонные фрукты и овощи. Аналитики добавляют, что цены на услуги в апреле выросли на 7% после 6,6% в марте. Вместе с тем рост цен ускорился и в группе непродовольственных товаров. Речь идет про +3,6% год к году в апреле после 3,2% в марте.