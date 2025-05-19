Аналитики ЕАБР назвали причины роста цен в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Согласно информации, инфляция в Беларуси в апреле 2025 года составила 6,5% год к году после 5,9% в марте. Специалисты заметили, что рост цен ускорился по всем ключевым компонентам потребительской корзины, при самом заметном росте в потребительских товарах: +8,3% в апреле после 7,5% в марте.
В ЕАБР отметили, что основными факторами стали продолжающее ослабление белорусского рубля к российскому и ускорение увеличения цен на сезонные фрукты и овощи. Аналитики добавляют, что цены на услуги в апреле выросли на 7% после 6,6% в марте. Вместе с тем рост цен ускорился и в группе непродовольственных товаров. Речь идет про +3,6% год к году в апреле после 3,2% в марте.
«На динамику роста цен могло оказать влияние ослабление административного регулирования, в рамках которого был сокращен перечень регулируемых позиций и упрощён порядок согласования повышения цен предприятиями», — уточнили специалисты.
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