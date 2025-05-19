Когда в Казахстане будет запущена исламская ипотека от Отбасы банка

На какой стадии переговоры по этому вопросы, рассказала председатель Ассоциации по исламским финансам и бизнесу Мадина Тукулова.
Сейчас мы разрабатываем возможные инструменты. Как вы знаете, в Казахстане нет возможности традиционным банкам предоставлять исламское финансирование. Сейчас регулятор — Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка — в рамках нового закона о банках как раз-таки обсуждает вопрос внедрения исламских окон, когда традиционные банки смогут предоставлять исламское финансирование. Но поскольку отсутствуют на текущий момент механизмы, мы смотрим с Отбасы банком, какие меры мы можем предпринять, чтобы в ближайшее время это можно было реализовать в нашей стране.
Она добавила, что вопрос предоставления исламских окон остаётся достаточно сложным и требует серьёзной законодательной проработки.
В Казахстане, насколько мы понимаем, сейчас в рамках закона о банках регулятор предложил определённые инициативы. То есть, это однозначно будет внесение соответствующих изменений, будет полностью создана новая регуляторная база — как потенциальные нормативы, так и внутренние нормативы со стороны регулятора — для того, чтобы традиционные банки могли у себя открывать такие окна. В какой форме это будет, мы пока ещё не знаем. Мы с нетерпением ждём информации от нашего регулятора и надеемся, что мы, как Ассоциация, сможем оказать содействие, чтобы документы, которые будут приняты, можно было наполнить качественно — именно с учётом экспертности представителей Ассоциации. По срокам, я так понимаю, это будут сроки, связанные с законом о банках. То есть, в новом законе будет положение об исламских окнах. Насколько мне известно, регулятор планировал это до конца текущего года. Возможно, раньше или позже.