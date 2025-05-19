Когда в Казахстане будет запущена исламская ипотека от Отбасы банка

В Казахстане, насколько мы понимаем, сейчас в рамках закона о банках регулятор предложил определённые инициативы. То есть, это однозначно будет внесение соответствующих изменений, будет полностью создана новая регуляторная база — как потенциальные нормативы, так и внутренние нормативы со стороны регулятора — для того, чтобы традиционные банки могли у себя открывать такие окна. В какой форме это будет, мы пока ещё не знаем. Мы с нетерпением ждём информации от нашего регулятора и надеемся, что мы, как Ассоциация, сможем оказать содействие, чтобы документы, которые будут приняты, можно было наполнить качественно — именно с учётом экспертности представителей Ассоциации. По срокам, я так понимаю, это будут сроки, связанные с законом о банках. То есть, в новом законе будет положение об исламских окнах. Насколько мне известно, регулятор планировал это до конца текущего года. Возможно, раньше или позже.