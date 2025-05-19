Сочинская строительная компания признана банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края признал ОАО «Передвижная механизированная колонна № 20», зарегистрированную в Адлерском районе Сочи, банкротом. В отношении предприятия введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев.
Основным видом деятельности компании, основанной в 1992 году, являлось строительство жилых и нежилых зданий. Инициатором дела о банкротстве выступила Межрайонная инспекция Федеральная налоговая служба России № 8 по Краснодарскому краю. Наблюдение за должником началось еще 29 декабря 2023 года.
Решение о признании компании банкротом приняли на основании ходатайства собрания кредиторов, которые не увидели возможности восстановления платежеспособности должника.
По данным налоговых органов, общая реестровая задолженность компании перед ними составляет 2,4 миллиона рублей, текущая задолженность — 715,4 тысячи рублей. Кроме того, компания имеет крупную задолженность за электроснабжение, составляющую 4,1 миллиона рублей, а также 25 тысяч рублей неустойки. Как отмечает суд, компания также совершала платежи по задолженности в пользу третьих лиц.
Согласно данным Rusprofile, на 10 февраля 2025 года у ОАО «Передвижная механизированная колонна № 20» есть задолженности по налогам, сборам и штрафам на общую сумму 3,1 миллиона рублей.
В решении суда отмечается, что признание должника банкротом не препятствует прекращению производства по делу о банкротстве в дальнейшем, при наличии на то оснований.