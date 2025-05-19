Сочинская строительная компания признана банкротом

По данным налоговых органов, общая реестровая задолженность компании перед ними составляет 2,4 миллиона рублей, текущая задолженность — 715,4 тысячи рублей. Кроме того, компания имеет крупную задолженность за электроснабжение, составляющую 4,1 миллиона рублей, а также 25 тысяч рублей неустойки. Как отмечает суд, компания также совершала платежи по задолженности в пользу третьих лиц.