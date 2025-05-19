Строительство метро в Ростове обойдется минимум в 100 млрд рублей

По мнению эксперта, в Ростове очень высокий уровень автомобилизации: около 300 машин приходится тысячу человек. В качестве альтернативы Алексей Санин предложил ограничивать доступ в исторический центр. Так, можно попробовать перекрыть движение в границах Буденновского и Ворошиловского проспектов, а также по улицам Большая Садовая и Береговая. Если сделать этот периметр туристическим пешеходным центром (по примеру Соборного переулка), это даст большие возможности для развития территории.