МАРТ проверил магазины мотовелотоваров и обнаружил нарушения в 86% случаев

Так, основным из выявленных несоответствий стало отсутствие либо несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте. При этом в стране обеспечено производство широкого ассортимента мотоциклов и велосипедов (детские, горные, шоссейные и прочие), а также предоставляется льготное кредитование в рамках программы «На родныя тавары» (4% годовых на три года). Субъектам, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении в кратчайшие сроки.