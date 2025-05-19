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МАРТ проверил магазины мотовелотоваров и обнаружил нарушения в 86% случаев

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг объектов торговли, занимающихся продажей мотовелотоваров, показал, что в 86% магазинов допускаются нарушения законодательства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Так, основным из выявленных несоответствий стало отсутствие либо несоблюдение перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте. При этом в стране обеспечено производство широкого ассортимента мотоциклов и велосипедов (детские, горные, шоссейные и прочие), а также предоставляется льготное кредитование в рамках программы «На родныя тавары» (4% годовых на три года). Субъектам, допустившим нарушения, направлены рекомендации об их устранении в кратчайшие сроки.

Кроме того, по данным МАРТ, в Гомеле одно из частных предприятий предлагало к реализации смазки для велосипедов с истекшим еще в первом квартале 2025 года сроком годности на общую сумму свыше Br200. Субъекту выдано предписание о запрете реализации этих товаров.