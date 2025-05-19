В Самарской области построят новый онкологический корпус и хоспис

Также запланирована реконструкция стационара Самарской областной клинической больницы № 2 на ул. Чапаевской, 165 (к концу 2028 г.), Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой на пр. Карла Маркса, 165 (к концу 2029 г.), больничного комплекса центральной городской и районной больницы в пос. Варламово Сызранского района (к концу 2028 г.) и Камышлинской центральной районной больницы (к концу 2027 года).