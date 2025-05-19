В Перми может открыться ресторан турецкой сети Gagava

Как указано на сайте Gagawa, заведения представляют собой сеть семейных ресторанов формата fast casual, меню которых основано на блюдах из куриного мяса. Первые рестораны были открыты в Турции в 2012 году под маркой Tavuk Dnyas, что в переводе означает «Мир курицы». В дальнейшем в других странах точки запускались под названием Gagawa. За 12 лет сеть выросла, и сейчас более 350 ресторанов Gagawa функционируют более чем в 50 городах по всему миру (Турция, Россия, Кипр, Испания, США). В России первое заведение Gagawa начало работать в 2016 году в Казани.