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В Перми может открыться ресторан турецкой сети Gagava

До конца года в Перми может открыться ресторан турецкой сети Gagava, рассказала «Интерфаксу» руководитель франчайзингового направления международной сети Алена Овчинникова на выставке Mallpic. Заведение в Перми могут запустить вместе с ресторанами компании в других крупных российских городах. По словам Алены Овчинниковой, среди планируемых к открытию точек несколько заведений в Санкт-Петербурге, Сочи, Кирове, Перми, Оренбурге и других.

Источник: Коммерсантъ

«Сейчас в России работают 43 ресторана Gagawa, из них 21 — в Москве. Мы активно работаем над расширением сети и прорабатываем десятки вариантов в разных городах страны. Только до конца этого года планируем открыть не менее 15 ресторанов», — отметила госпожа Овчинникова.

Как указано на сайте Gagawa, заведения представляют собой сеть семейных ресторанов формата fast casual, меню которых основано на блюдах из куриного мяса. Первые рестораны были открыты в Турции в 2012 году под маркой Tavuk Dnyas, что в переводе означает «Мир курицы». В дальнейшем в других странах точки запускались под названием Gagawa. За 12 лет сеть выросла, и сейчас более 350 ресторанов Gagawa функционируют более чем в 50 городах по всему миру (Турция, Россия, Кипр, Испания, США). В России первое заведение Gagawa начало работать в 2016 году в Казани.