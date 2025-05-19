Премьер-министр Казахстана встретился с президентом подразделения Shell

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с президентом подразделения разведки и добычи компании Shell Питером Костелло. Обсуждены вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества. Во встрече также приняли участие старший вице-президент и председатель концерна в Казахстане Али Аль-Джанаби, вице-президент по разведке в ключевых странах и Намибии Сюзанн Куган.