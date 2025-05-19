Еще 1 млрд рублей выделяют из бюджета «Нижегородскому водоканалу»

Как писал «Ъ-Приволжье», в феврале 2025 года «Нижегородского водоканалу» из регионального и муниципального бюджетов выделили 1,3 млрд руб. на погашение кредиторской задолженности. В 2024 году предприятие получило еще 700 млн руб., общий долг на тот момент оценивался в 5 млрд руб.