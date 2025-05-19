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На проведение Сабантуя в Казани выделят 38 млн рублей

Для организации и проведения городского Сабантуя в Казани направят 38 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани». Источник финансирования не указывается.

В 2024 году организация двух Сабантуев в Казани обошлась в 29,8 млн руб. Мероприятия провели в Березовой роще и на территории озера Лебяжье.

Ранее сообщалось, что в 2025 году федеральный Сабантуй проведут в Якутии.

С 2001 года правительство Татарстана традиционно выбирает один из регионов России для проведения федерального Сабантуя. В прошлом году местом проведения стала Республика Марий Эл.