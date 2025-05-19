Нижний Новгород сэкономил 158 млн рублей на уборке снега зимой

127 млн руб. из сэкономленных на вывозе снега денег перенаправили на ямочный ремонт муниципальных дворовых территорий. В 2025 году мэрия рассчитывает увеличить план по ямочному ремонту на 19%, в прошлом году его провели на площади 168,5 тыс. кв. м.