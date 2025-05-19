Красноярцев предупредили о неминуемом и быстром росте цен на кофе

Красноярские владельцы кофеен поделились информацией о текущем росте цен на кофе, его причинах и прогнозах на будущее.
Опрос провел Илья Сураев, автор телеграм-канала «В эти 15 минут модно». Блогер отметил, что пытается выяснить, стоит ли ожидать непомерно высоких цен на капучино, и обратился к экспертам.
Александр Борисенко, совладелец «Кекс и крендель», прогнозирует дальнейшее подорожание кофе минимум на 20% до конца года, если курс доллара не вырастет. Он объясняет это тем, что уже импортированное зерно было многократно перепродано, и к концу лета ожидается дефицит, который также повлияет на цены. Новый урожай осенью может и не привести к снижению стоимости.
Борисенко также отмечает, что развитие выращивания арабики во Вьетнаме может помочь снизить логистические расходы. Кроме того, он обратил внимание, что цены на молоко и картон для стаканчиков стабильно растут.
Асиф Алиев, владелец Lunga Coffee, считает, что цены на кофе останутся стабильными, пока курс доллара не изменится. По его словам, на стоимость влияют не только цены на зерно, но и на молоко, сливки, сиропы и фрукты. Кроме того, растут арендные ставки, коммунальные платежи и транспортные расходы, а также стоимость стаканчиков.
Дмитрий Леконцев, совладелец кофейни Smith, сообщил, что за последний год цены на кофе выросли примерно на 25−30%. Подорожали не только зерна и упаковка, но и доставка, налоги, зарплаты сотрудников, оборудование и его обслуживание.