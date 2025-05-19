Красноярцев предупредили о неминуемом и быстром росте цен на кофе

Александр Борисенко, совладелец «Кекс и крендель», прогнозирует дальнейшее подорожание кофе минимум на 20% до конца года, если курс доллара не вырастет. Он объясняет это тем, что уже импортированное зерно было многократно перепродано, и к концу лета ожидается дефицит, который также повлияет на цены. Новый урожай осенью может и не привести к снижению стоимости.