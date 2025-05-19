Каранкевич: Беларусь может организовать поставку новых видов техники в Красноярский край

Виктор Каранкевич заверил губернатора в готовности Беларуси продолжать конструктивное сотрудничество по всем направлениям взаимодействия, представляющим интерес для Красноярского края.
«В первую очередь хотелось бы обозначить перспективы в сфере промышленности и обратить внимание на машиностроение. В свете запланированных и реализуемых на территории Красноярского края масштабных инвестиционных проектов в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях, необходимости замены импортной техники есть возможность нарастить поставку большегрузных самосвалов, а также новой, ранее не закупаемой техники», — заявил вице-премьер.
Мы уже начали совместную работу по горно-шахтному и буровому оборудованию, технике для подземных работ, — заявил вице-премьер. — Мы заинтересованы поставлять продукцию белорусского машиностроения — пассажирскую, грузовую, коммунальную, специальную, сельскохозяйственную технику. Для этого предлагаем также механизмы льготного финансового сопровождения поставок, которые уже были презентованы красноярской стороне".
При этом, по словам Виктора Каранкевича, Беларусь готова создать современный центр технической поддержки техники БЕЛАЗ, а также рассмотреть перспективу создания мультибрендового торгово-сервисного центра в Красноярском крае.