Каранкевич: Беларусь может организовать поставку новых видов техники в Красноярский край

«В первую очередь хотелось бы обозначить перспективы в сфере промышленности и обратить внимание на машиностроение. В свете запланированных и реализуемых на территории Красноярского края масштабных инвестиционных проектов в горнодобывающей и обрабатывающей отраслях, необходимости замены импортной техники есть возможность нарастить поставку большегрузных самосвалов, а также новой, ранее не закупаемой техники», — заявил вице-премьер.