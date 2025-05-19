В Сочи завершается строительство первого за четверть века нового санатория

В Сочи близится к завершению строительство нового девятиэтажного санатория «Кристалл», расположенного на улице Ялтинской в Хосте. Объект станет первым новым санаторием, построенным в городе за последнюю четверть века, рассказали в мэрии курорта.
Сейчас в здании завершаются отделочные работы, идет подготовка номеров и благоустройство общественных пространств. Санаторий «Кристалл» сможет предложить гостям 350 номеров.
«Санаторий “Кристалл” первых гостей примет уже в этом году, — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. — Объект даст городу-курорту 350 номеров и около 300 рабочих мест. Его “сердцем” станет медицинский центр площадью пять тысяч квадратных метров».
Медицинский центр санатория, оснащенный 80 кабинетами, будет сочетать передовые медицинские технологии с традиционными для бальнеологического курорта водо- и грязелечением. В штате санатория будут работать свыше 90 медиков, включая узкопрофильных специалистов. На территории откроется бювет с минеральной водой из собственной скважины.
Особое внимание уделено озеленению территории. В атриуме на площади более 300 квадратных метров высажены столетние папоротники диксонии высотой три метра, а также 20 видов экзотических растений, включая фикусы, гибискусы, пальмы, орхидеи и лианы.
Соглашение о строительстве санатория подписали в 2022 году на Петербургском международном инвестиционном форуме. Объем вложений в проект составляет 12,1 миллиарда рублей.
В проект вошло также благоустройство общедоступной речной набережной и пляжа.