В Сочи завершается строительство первого за четверть века нового санатория

«Санаторий “Кристалл” первых гостей примет уже в этом году, — рассказал мэр Сочи Андрей Прошунин. — Объект даст городу-курорту 350 номеров и около 300 рабочих мест. Его “сердцем” станет медицинский центр площадью пять тысяч квадратных метров».