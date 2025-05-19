Из троллейбусов в Екатеринбурге исчезнут кондукторы

Ранее в ЕАН сообщили со ссылкой на сотрудника «Гортранса», что кондукторов из депо массово переводят на трамваи и автобусы. В городской администрации Накануне.RU пояснили, что в скором времени все троллейбусы в Екатеринбурге обновят, а с новыми технологиями оплаты отпадет и потребность в кондукторах. Помимо этого, скоро по общественному транспорту пойдут рейды по отлову безбилетников.