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В Омской области снова подорожали бензин и дизель

В Омской области продолжается рост цен на топливо. В апреле подорожали бензин, дизель и газ.

Источник: Om1 Омск

В Омской области продолжается постепенный рост потребительских цен на моторное топливо. Согласно официальным данным, опубликованным Росстатом, к концу апреля 2025 года бензин, дизель и газовое топливо снова подорожали.

Средняя цена литра автомобильного бензина составила 56,97 рубля, что на 0,32 рубля выше, чем в марте. Бензин АИ-92 подорожал с 53,98 до 54,30 рубля, АИ-95 — с 58,66 до 58,99 рубля. Цена бензина премиум-класса (АИ-98 и АИ-100) остаётся стабильной третий месяц подряд — 76,60 рубля за литр.

Также незначительно подросли цены на дизельное топливо — с 70,33 до 70,62 рубля.

Снижение зафиксировано только на газовое моторное топливо — в апреле оно стоило 21,76 рубля за литр, что почти на рубль дешевле мартовской цены (22,82 рубля).

Таким образом, за последние три месяца топливо в регионе в целом стало дороже, особенно это касается бензина популярных марок.