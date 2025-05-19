В Омской области снова подорожали бензин и дизель

Средняя цена литра автомобильного бензина составила 56,97 рубля, что на 0,32 рубля выше, чем в марте. Бензин АИ-92 подорожал с 53,98 до 54,30 рубля, АИ-95 — с 58,66 до 58,99 рубля. Цена бензина премиум-класса (АИ-98 и АИ-100) остаётся стабильной третий месяц подряд — 76,60 рубля за литр.