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На Калинина за месяц снесут аварийный кирпичный дом

В Красноярске на улице Калинина начался снос аварийного дома.

Кирпичный дом по адресу Калинина, 1а расселен. Демонтаж, по данным департамента градостроительства, займет больше месяца. Также под снос попал еще один аварийный дом — № 14 на улице 2-я Брянская.

В мэрии пояснили, что работы по демонтажу идут еще в 6 домах — ул. Демьяна Бедного, 9, ул. Спандаряна, 29 и 33, ул. 3-я Смоленская, 9 и ул. Станочная, 7 и 13. В ближайшее время приступят к сносу аварийных зданий по ул. Спандаряна, 27, 2-я Смоленская, 13 и ул. Мечникова, 46.

Напомним, в мэрии Красноярска сообщали, что в 2025 году попадут под снос 35 домов. Из городского бюджета на эти цели выделили 92 миллиона рублей. Всего в Красноярске сейчас 240 аварийных домов, которые расселяют в порядке очередности. Внеочередное расселение возможно только по решению суда или из-за возникновения чрезвычайной ситуации.