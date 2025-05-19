На Калинина за месяц снесут аварийный кирпичный дом

Кирпичный дом по адресу Калинина, 1а расселен. Демонтаж, по данным департамента градостроительства, займет больше месяца. Также под снос попал еще один аварийный дом — № 14 на улице 2-я Брянская.
В мэрии пояснили, что работы по демонтажу идут еще в 6 домах — ул. Демьяна Бедного, 9, ул. Спандаряна, 29 и 33, ул. 3-я Смоленская, 9 и ул. Станочная, 7 и 13. В ближайшее время приступят к сносу аварийных зданий по ул. Спандаряна, 27, 2-я Смоленская, 13 и ул. Мечникова, 46.
Напомним, в мэрии Красноярска сообщали, что в 2025 году попадут под снос 35 домов. Из городского бюджета на эти цели выделили 92 миллиона рублей. Всего в Красноярске сейчас 240 аварийных домов, которые расселяют в порядке очередности. Внеочередное расселение возможно только по решению суда или из-за возникновения чрезвычайной ситуации.