На Калинина за месяц снесут аварийный кирпичный дом

Напомним, в мэрии Красноярска сообщали, что в 2025 году попадут под снос 35 домов. Из городского бюджета на эти цели выделили 92 миллиона рублей. Всего в Красноярске сейчас 240 аварийных домов, которые расселяют в порядке очередности. Внеочередное расселение возможно только по решению суда или из-за возникновения чрезвычайной ситуации.