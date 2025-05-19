WSJ: по всему миру похищают криптоинвесторов и членов их семей

Так, француз Киллиан Деснос вел прямые трансляции на YouTube и Twitch, где делился результатами онлайн-гемблинга (азартные игры). В августе 2023 года неизвестный представился водителем службы доставки Amazon, оказавшись у дверей дома отца Десноса. Злоумышленник вместе с помощником запихнули мужчину в автомобиль и похитили. Они отправили Десносу видеозапись с его отцом, к голове которого приставили пистолет. Француз, который в то время жил на Мальте, сразу же связался с полицией. Он передал выкуп, а на следующий день полицейские нашли его отца. Вскоре они задержали похитителей. Деснос признал, что делиться результатами своей деятельности в интернете было плохой идеей.