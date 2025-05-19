В минстрое Калининградской области прокомментировали цены на цемент

«Калининградская область относится к регионам с высокой стоимостью транспортировки продукции и сложностями логистики. Это напрямую влияет на уровень отпускных цен. На территории России действует свободное ценообразование. Оптовые и розничные цены на товары, работы, услуги не подлежат государственному регулированию, цены и торговые наценки на реализуемую продукцию устанавливаются организациями самостоятельно в зависимости от спроса и предложения», — прокомментировали в минстрое.