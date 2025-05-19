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Губернатор Игорь Кобзев посетил Иркутский релейный завод

За три года объем выпускаемой продукции на заводе увеличился в 2,5 раза.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В ходе рабочего визита на Иркутский релейный завод губернатор Игорь Кобзев отметил значительные успехи предприятия в развитии производства и кадровой политике. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за последние три года коллектив завода пополнился 200 новыми сотрудниками, а объем выпускаемой продукции увеличился в 2,5 раза. Особое внимание глава региона уделил омоложению коллектива — средний возраст работников снизился с 60 до 45 лет.

— Вижу, что налажена система наставничества, очень важно, что на предприятии поддерживают традиции, работают трудовые династии. Предприятие всегда может рассчитывать на поддержку Правительства Иркутской области. Мы готовы помочь заводу принять участие в национальных проектах и федеральных программах для дальнейшего роста и развития, — сказал Игорь Кобзев.

На предприятии успешно работает система наставничества, а для привлечения молодых специалистов из ИРНИТУ, авиационного техникума и других учебных заведений разработаны социальные программы поддержки, включая компенсацию 50% стоимости аренды жилья. Директор завода Дмитрий Максименко сообщил, что 84% используемого оборудования — российского производства. Предприятие активно участвует в импортозамещении, поставляя продукцию для стратегически важных отраслей.

В рамках визита губернатор возложил цветы к мемориалу работникам завода, погибшим в Великой Отечественной войне, и вручил благодарственные письма представителям трудовых династий предприятия.

Напомним, что в январе 2024 года Иркутский релейный завод отметил 90-летний юбилей.