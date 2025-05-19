Губернатор Игорь Кобзев посетил Иркутский релейный завод

В ходе рабочего визита на Иркутский релейный завод губернатор Игорь Кобзев отметил значительные успехи предприятия в развитии производства и кадровой политике. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, за последние три года коллектив завода пополнился 200 новыми сотрудниками, а объем выпускаемой продукции увеличился в 2,5 раза. Особое внимание глава региона уделил омоложению коллектива — средний возраст работников снизился с 60 до 45 лет.