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В Казани отремонтируют фасад ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА

Глава Татарстана отреагировал на обращения жильцов высотки.

Источник: Комсомольская правда

После обращений горожан к главе Татарстана Рустаму Минниханову в Казани отремонтируют фасад ЖК «Лазурные небеса», который пострадал при атаке беспилотников.

Минниханов поручил республиканскому правительству выполнить технические и финансовые расчеты, чтобы установить объем работ и необходимую сумму. Следует также продумать логистику доставки используемых при строительстве дома материалов, поскольку их производитель находится за рубежом.

Средства на восстановление фасада выделили. Однако из-за того, что материалы доставят из заграницы, работы займут некоторое время, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана.

Напомним, в декабре прошлого года в один из домов ЖК «Лазурные небеса» прилетел украинский БПЛА. В здании начался пожар, который удалось потушить. После происшествия жильцы стали продавать квартиры в этом жилом комплексе.