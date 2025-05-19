СМИ: в Европе начнут производить ракеты для Patriot и HIMARS

Согласно изданию, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер на прошлой неделе заявил, что сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия, в котором его компания рассчитывает получить 60%-ную долю. Такой шаг, по словам Паппергера, обусловлен тем, что производственных мощностей в США недостаточно для удовлетворения спроса на данные виды вооружения в Европе. «Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, это слишком долго», — посетовал он.