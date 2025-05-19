Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: в Европе начнут производить ракеты для Patriot и HIMARS

Немецкая компания Rheinmetall и американская фирма Lockheed Martin планируют наладить в Европе крупномасштабное производство ракет и реактивных снарядов, в том числе для системы ПВО Patriot и HIMARS, пишет немецкое издание Harkpunkt.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно изданию, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер на прошлой неделе заявил, что сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия, в котором его компания рассчитывает получить 60%-ную долю. Такой шаг, по словам Паппергера, обусловлен тем, что производственных мощностей в США недостаточно для удовлетворения спроса на данные виды вооружения в Европе. «Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, это слишком долго», — посетовал он.

Сейчас Lockheed сворачивает производство ATACMS в США, поскольку налаживает выпуск ракет следующего поколения PrSM.

Поэтому немецкая фирма хочет перенять сборочные линии для ATACMS из США и получить на ракеты, которые будут выпускать уже в Европе, право интеллектуальной собственности.

В рамках СП стороны смогут совместно производить ракеты ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3. Как утверждает Паппергер, европейские заказчики предпочитают ATACMS с дальностью действия до 300 километров, а не GMLRS с дальностью действия до 150 километров. Кроме того, в Германии обсуждают налаживание производства ракет с дальностью полета до 500−600 километров.

Сейчас формируются цепочки поставок, а производственная линия будет готова через 12−13 месяцев, пишет издание.

Производственные мощности планируется нарастить до 10 000 ракет и такого же количества больших и малых ракетных двигателей в год.

По его словам, действующие мощности по производству новых двигателей скоро будут исчерпаны из-за большого спроса Украины на ракеты для Patriot. Он оценил текущую ежегодную потребность в ракетах в 600−800 ATACMS, около 2500 GMLR, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250−300 PAC-3.

Данный проект требует одобрения правительств США и Германии, над чем работают оба партнера, говорится в статье. Переговоры пока продолжаются, и условия итогового соглашения могут быть иными, предупреждает издание.