СМИ: в Европе начнут производить ракеты для Patriot и HIMARS

Согласно изданию, гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер на прошлой неделе заявил, что сейчас ведутся переговоры о создании совместного предприятия, в котором его компания рассчитывает получить 60%-ную долю. Такой шаг, по словам Паппергера, обусловлен тем, что производственных мощностей в США недостаточно для удовлетворения спроса на данные виды вооружения в Европе. «Иногда приходится ждать десять лет, чтобы получить ракеты из Америки, это слишком долго», — посетовал он.
Сейчас Lockheed сворачивает производство ATACMS в США, поскольку налаживает выпуск ракет следующего поколения PrSM.
В рамках СП стороны смогут совместно производить ракеты ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3. Как утверждает Паппергер, европейские заказчики предпочитают ATACMS с дальностью действия до 300 километров, а не GMLRS с дальностью действия до 150 километров. Кроме того, в Германии обсуждают налаживание производства ракет с дальностью полета до 500−600 километров.
Сейчас формируются цепочки поставок, а производственная линия будет готова через 12−13 месяцев, пишет издание.
По его словам, действующие мощности по производству новых двигателей скоро будут исчерпаны из-за большого спроса Украины на ракеты для Patriot. Он оценил текущую ежегодную потребность в ракетах в 600−800 ATACMS, около 2500 GMLR, 5000 Hellfire, 5200 JAGM и 250−300 PAC-3.
Данный проект требует одобрения правительств США и Германии, над чем работают оба партнера, говорится в статье. Переговоры пока продолжаются, и условия итогового соглашения могут быть иными, предупреждает издание.