Татарстанцы задолжали за коммуналку более 10 миллиардов рублей

Общая задолженность населения Татарстана за жилищно-коммунальные услуги превысила 10 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Кабмина РТ, где подводились итоги прошедшего отопительного сезона.
По его словам, задолженность составляет 10,375 миллиарда рублей. Для сравнения, по состоянию на 1 мая 2024 года эта сумма составляла чуть более 9 миллиардов рублей.
Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что к началу мая просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за газ и электроэнергию составляет 238 миллионов рублей. Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 15 миллионов рублей.
Напомним, в Казани обновят коммунальные сети почти на 2 миллиарда рублей.