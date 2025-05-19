Татарстанцы задолжали за коммуналку более 10 миллиардов рублей

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что к началу мая просроченная задолженность организаций жилищно-коммунального хозяйства за газ и электроэнергию составляет 238 миллионов рублей. Он добавил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 15 миллионов рублей.