В Самарской области откроют новый грантовый конкурс для креативного бизнеса

В Самарской области предприниматели из креативных индустрий вновь смогут получить до 500 тыс. рублей на развитие проектов. Новый конкурс грантов стартует в 2025 году — условия участия и порядок подачи заявок обсудили на встрече с представителями креативного сообщества, прошедшей на площадке «Станкозавод».