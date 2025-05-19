В Самарской области откроют новый грантовый конкурс для креативного бизнеса

В Самарской области предприниматели из креативных индустрий вновь смогут получить до 500 тыс. рублей на развитие проектов. Новый конкурс грантов стартует в 2025 году — условия участия и порядок подачи заявок обсудили на встрече с представителями креативного сообщества, прошедшей на площадке «Станкозавод».
В 2024 году поддержку получили 20 проектов на общую сумму 10 млн рублей. В этом году формат доработают с учетом предложений предпринимателей. Упростятся критерии, отчетность станет понятнее, а сама процедура — прозрачнее.
Гранты доступны для бизнеса в сфере моды, дизайна, архитектуры, медиа, музыки, анимации, рекламы и других направлений. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Подать заявку можно будет на сайте mybiz63.ru и через портал Минэкономразвития Самарской области.
Ранее мы сообщали, что с 1 июня во Дворце ветеранов стартуют летние проекты для горожан старшего возраста. Программа рассчитана на три месяца.
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