Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми после ремонта спустили на воду гигантскую баржу

Межнавигационный ремонт баржи провела Пермская судоверфь.

Источник: Пермская судоверфь

Пермская судоверфь после проведенного межнавигационного ремонта спустила на воду 57-метровую баржу-площадку К-2684 проекта № 943.

Баржа предназначена для перевозки по рекам минерально-строительных материалов, угля, леса и других массовых грузов. Ее валовая вместимость составляет 424 тонны, дедвейт (сумма массы полезного веса) — 750 тонн, водоизмещение — 1051 тонна, высота борта — 2 метра, осадка без груза — 0,36 метра.

Судно приписано к АО «Ситроникс».

Неделю назад Пермская судоверфь спустила на воду самоходную очистительную станцию. Судно предназначено для приема загрязненной воды и сухого мусора.