В Перми после ремонта спустили на воду гигантскую баржу

Баржа предназначена для перевозки по рекам минерально-строительных материалов, угля, леса и других массовых грузов. Ее валовая вместимость составляет 424 тонны, дедвейт (сумма массы полезного веса) — 750 тонн, водоизмещение — 1051 тонна, высота борта — 2 метра, осадка без груза — 0,36 метра.