В Новосибирске до 2027 года введут ограничения движения на Димитровском мосту

В Новосибирске на Димитровском мосту до 2027 года введут ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.
Так, речь идёт об участке от проезда Энергетиков и до проспекта Димитрова на участке Димитровского моста. Ограничения вступят в силу уже с 20 мая текущего года и продлятся до 31 декабря 2027 года.
Ограничения связаны с проведением работ по ремонту моста через Обь.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске начали ремонт дорог по гарантии. На Вокзальной магистрали, отремонтированной в 2021 году, выявлены серьезные дефекты.