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В Новосибирске до 2027 года введут ограничения движения на Димитровском мосту

На участке дороги будут проводить ремонтные работы.

Источник: администрация Челябинска

В Новосибирске на Димитровском мосту до 2027 года введут ограничения на движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии города.

Так, речь идёт об участке от проезда Энергетиков и до проспекта Димитрова на участке Димитровского моста. Ограничения вступят в силу уже с 20 мая текущего года и продлятся до 31 декабря 2027 года.

Ограничения связаны с проведением работ по ремонту моста через Обь.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что в Новосибирске начали ремонт дорог по гарантии. На Вокзальной магистрали, отремонтированной в 2021 году, выявлены серьезные дефекты.