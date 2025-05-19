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The Telegraph: Британия обновит вспомогательный флот для подлодок с ядерным оружием

Королевский военно-морской флот Великобритании готовится модернизировать свой стареющий вспомогательный флот и ввести в строй новые суда, необходимые для буксировки атомных подлодок, сообщает The Telegraph.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Royal Navy
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в течение следующих 10 лет Британия поставит на службу 24 новых вспомогательных судна. Стоимость проекта оценивается в 850 млн фунтов (1,1 млрд долларов).

В частности, речь идет о вводе в эксплуатацию шести буксиров, два из которых будут размещены на базе сил ядерного сдерживания Фаслейн на острове Клайд. Они будут обслуживать субмарины класса Astute и Vanguard, которые несут британские ядерные ракеты Trident. Сами подлодки класса Vanguard планируется заменить в начале 2030-х годов на субмарины следующего поколения Dreadnought водоизмещением 17 000 тонн. Еще четыре буксира будут размещены на военно-морской базе в Девонпорте, где расположены британские фрегаты и десантные корабли, уточняет издание.

Суда будут построены голландской судостроительной компанией Damen. Британия уже эксплуатирует новый буксир Tempest, построенный этой фирмой. Он был заказан специально для маневрирования авианосцами Queen Elizabeth и Prince of Wales.

Программа модернизации также охватывает ряд вспомогательных судов, включая корабли для перевозки персонала, баржи с боеприпасами и топливом, краны, установленные на баржах; лоцманские катера и суда-уборщики, используемые для промывки трюмов других судов.