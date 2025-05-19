The Telegraph: Британия обновит вспомогательный флот для подлодок с ядерным оружием

В частности, речь идет о вводе в эксплуатацию шести буксиров, два из которых будут размещены на базе сил ядерного сдерживания Фаслейн на острове Клайд. Они будут обслуживать субмарины класса Astute и Vanguard, которые несут британские ядерные ракеты Trident. Сами подлодки класса Vanguard планируется заменить в начале 2030-х годов на субмарины следующего поколения Dreadnought водоизмещением 17 000 тонн. Еще четыре буксира будут размещены на военно-морской базе в Девонпорте, где расположены британские фрегаты и десантные корабли, уточняет издание.