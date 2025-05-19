Волгоградцы накопили в банках полтриллиона рублей

Это на 21% превышает показатель прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка РФ, такая динамика роста сбережений обусловлена привлекательными процентными ставками по вкладам. Даже, несмотря на некоторое снижение процентов по депозитам в первом квартале текущего года, они по-прежнему остаются выгодным инструментом сохранения и приумножения накоплений.