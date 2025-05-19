Волгоградцы накопили в банках полтриллиона рублей

Это на 21% превышает показатель прошлого года. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении банка РФ, такая динамика роста сбережений обусловлена привлекательными процентными ставками по вкладам. Даже, несмотря на некоторое снижение процентов по депозитам в первом квартале текущего года, они по-прежнему остаются выгодным инструментом сохранения и приумножения накоплений.
А вот рост денежных запасов волгоградского бизнеса оказался скромнее. За год остатки на расчетных счетах и депозитах организаций выросли на 1,6% и 2,4% соответственно. Исключением стали индивидуальные предприниматели. Денежные средства на их счетах увеличились на 17%, что связано с меньшей деловой активностью микробизнеса.
Общий объем средств граждан и бизнеса региона в банках на начало апреля текущего года достиг 694 млрд рублей, что на 16,2% больше уровня прошлого года.