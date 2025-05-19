Южноуральцы могут получить квитанции с долгами за капремонт

Такое может случиться, если собственники квартир многоэтажки приняли решение закрыть спецсчет, на котором хранились деньги для капремонта, чтобы перевести их в общий котел. Дело в том, что региональный оператор получает некорректную информацию о начислениях, опираясь на не всегда актуальные данные управляющих компаний.