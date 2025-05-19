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Южноуральцы могут получить квитанции с долгами за капремонт

Жителей Челябинской области предупредили о возможном начислении солидных сумм за капитальный ремонт.

Такое может случиться, если собственники квартир многоэтажки приняли решение закрыть спецсчет, на котором хранились деньги для капремонта, чтобы перевести их в общий котел. Дело в том, что региональный оператор получает некорректную информацию о начислениях, опираясь на не всегда актуальные данные управляющих компаний.

По словам врио генерального директора Николая Сазонова Фонда капитального ремонта Челябинской области, зачастую информация бывает и вовсе утерянной.

«Ситуация неприятная в первую очередь для жителей многоэтажек, которые исправно и добросовестно оплачивают взносы на капитальный ремонт, и, тем не менее, получают квитанции с долгами», — сказал он.

Чтобы избежать этого, жильцы многоэтажек со спецсчетом должны получать актуальную информацию о его состоянии, а также при переходе «на общий котел» потребовать от «управляек» своевременно передать все документы в региональный оператор. В противном случае следует обратиться в Государственную жилу инспекцию.

Ранее мы писали о том, что на Южном Урале на «Большой ремонт 74» выделят 13,7 млрд рублей.