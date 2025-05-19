В Омске выросли цены на продукты питания

Омскстат проанализировал динамику потребительских цен за первый квартал 2025 года. Как показывает статистика, многие товары стали обходится омичам значительно дороже.
Самый большой скачок продемонстрировали овощи — в среднем цена на них увеличилась на 2,65%. Рекордно подорожала морковь — на 28,8%, лук — на 19,3%, белокочанная капуста — на 18,2%. Выросли в цене также картофель, свекла и некоторые виды фруктов: лимоны, яблоки и виноград.
Михаил ФРОЛОВ.
Однако на ряд продуктов цена напротив снизились. К примеру, апельсины стали дешевле на 9,6%, томаты и куриные яйца — на 6,4%. Специалисты Омскстата отметили и небольшое снижение стоимости мяса.
Напомним, за последние несколько месяцев больше всего выросла цена на молочные продукты — 20,19%, сливочное масло — на 33,41%.