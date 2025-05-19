В Омске выросли цены на продукты питания

Самый большой скачок продемонстрировали овощи — в среднем цена на них увеличилась на 2,65%. Рекордно подорожала морковь — на 28,8%, лук — на 19,3%, белокочанная капуста — на 18,2%. Выросли в цене также картофель, свекла и некоторые виды фруктов: лимоны, яблоки и виноград.