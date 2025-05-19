СМИ: Китай разработал революционный БПЛА, недоступный для большинства систем ПВО

Несмотря на то что высота полета «Цзютяня» делает его недоступным для многих современных систем ПВО, такие передовые системы ПРО, как американская THAAD, которая осуществляет перехват целей на расстоянии до 150 километров, сможет его поразить. Кроме того, он может стать мишенью для южнокорейского зенитно-ракетного комплекса KM-SAM Block II, японской системы ПРО Aegis и тайваньской Sky Bow III, которые могут действовать на высоте 20 километров и выше.