СМИ: Китай разработал революционный БПЛА, недоступный для большинства систем ПВО

На 15-м авиасалоне в Чжухае Китай представил беспилотный летательный аппарат «Цзютянь» (Jiutian SS-UAV), причем за его демонстрацией внимательно наблюдали американцы, сообщает издание.
Новый аппарат разработан компанией AVIC в партнерстве с Shaanxi Unmanned Equipment Technology и Haige Communications. Его первый полет намечен на июнь этого года.
Максимальная масса «Цзютяня» составляет 16 тонн при полезной нагрузке 6 тонн. Он может летать со скоростью 700 км/ч, а предельная продолжительность полета равна 12 часам. Он оснащен турбовентиляторным двигателем большой тяги и имеет дальность полета 7000 километров. Размах крыльев нового БПЛА составляет 25 метров.
Он также способен нести управляемые бомбы весом 1000 килограмм, ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», противокорабельные и крылатые ракеты.
«Цзютянь» объединяет в себе передовые технологии, такие как квантово-зашифрованная связь, водородные двигатели, управление роем с помощью ИИ и передовая стелс-конструкция. Модульная система Isomerism Hive позволяет конфигурировать его под конкретные задачи — от радиоэлектронной борьбы до транспортировки грузов. Универсальность платформы отражает как разведывательные возможности RQ-4 Global Hawk, так и ударные возможности MQ-9 Reaper, подчеркивается в статье.
Несмотря на то что высота полета «Цзютяня» делает его недоступным для многих современных систем ПВО, такие передовые системы ПРО, как американская THAAD, которая осуществляет перехват целей на расстоянии до 150 километров, сможет его поразить. Кроме того, он может стать мишенью для южнокорейского зенитно-ракетного комплекса KM-SAM Block II, японской системы ПРО Aegis и тайваньской Sky Bow III, которые могут действовать на высоте 20 километров и выше.
Тем не менее уникальные характеристики нового БПЛА вызывают серьезные опасения у западных стратегов, отслеживающих инновации в области китайских беспилотников. Прогресс Китая в этой сфере аналитики рассматривают как часть растущих возможностей Пекина по распространению влияния на спорные регионы, такие как Тайваньский пролив, Южно-Китайское море и Гуам, говорится в статье.