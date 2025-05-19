Белорусский опыт биржевой торговли продукцией АПК представлен на международном молочном форуме

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Беларуси по проведению биржевых торгов продукцией агропромышленного комплекса был представлен на международном форуме «Молочный бизнес 360: АПК, переработка, рынок», который прошел в Минске. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
В мероприятии приняли участие ведущие специалисты и руководители крупнейших компаний в области агропроизводства, переработки молока и торговли. Начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Оксана Богдасарова рассказала, как в целом развивается белорусский биржевой рынок продукции АПК и какие ключевые тенденции можно выделить, какие группы товаров пользуются наибольшим спросом у участников торгов на внутреннем рынке и за рубежом, а также в чем заключаются важнейшие преимущества использования биржевого механизма при проведении закупок и реализации продукции, в том числе на экспорт.
С учетом тематики мероприятия основное внимание было уделено молочному направлению деятельности БУТБ. По словам Оксаны Богдасаровой, в последние годы белорусские переработчики молока стали заметно активнее пользоваться биржевой площадкой при взаимодействии с иностранными покупателями. В результате в прошлом году поставки молокопродуктов на внешние рынки обеспечили 84% всего экспорта сельхозпродукции через биржу.
«У иностранных участников торгов были особенно востребованы такие позиции, как сливочное масло и сухое молоко. Причем в качестве покупателей выступали не только резиденты стран ЕАЭС, но и компании из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Южной и Северной Америки. В этом году на молочку также приходится значительная доля экспортных продаж продукции АПК. По итогам января — апреля этот показатель составил 61%», — отметила Оксана Богдасарова.
По сравнению с январем — апрелем 2024 года экспорт сельхозпродукции через БУТБ увеличился в стоимостном выражении на 75% — до $335,7 млн. Лидерами продаж были мясопродукты, сухое молоко, сливочное масло и кормовые добавки.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Белорусская универсальная товарная биржа — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. -0-