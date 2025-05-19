Белорусский опыт биржевой торговли продукцией АПК представлен на международном молочном форуме

В мероприятии приняли участие ведущие специалисты и руководители крупнейших компаний в области агропроизводства, переработки молока и торговли. Начальник управления торгов сельхозпродукцией БУТБ Оксана Богдасарова рассказала, как в целом развивается белорусский биржевой рынок продукции АПК и какие ключевые тенденции можно выделить, какие группы товаров пользуются наибольшим спросом у участников торгов на внутреннем рынке и за рубежом, а также в чем заключаются важнейшие преимущества использования биржевого механизма при проведении закупок и реализации продукции, в том числе на экспорт.