Минсельхозпрод и МАРТ прокомментировали наличие лука и картошки в магазинах

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимира Гракуна, по расчетам должно было хватить картофеля с излишком, но спрос в 2025 году вырос. «Сразу отвечаю: картофель был, картофель есть. Сельскохозяйственные предприятия Беларуси ежегодно выращивают около 1 млн т картофеля. Неурожай, да, мы 800 тыс. т собрали в 2024 году. Для обеспечения нашего населения, согласно расчетам МАРТ, нам требуется 90 тыс. т. На межсезонье — 48 тыс. т. И в текущем году 48 тыс. т было заложено в стабфонды. То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос. Сельхозорганизации поставили практически 80 тыс. т картофеля в торговые сети с декабря, то есть с межсезонья. Это говорит о том, что должно быть картофеля в достатке. Его не хватило, соответственно, такой был спрос», — сказал он.