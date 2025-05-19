Минсельхозпрод и МАРТ прокомментировали наличие лука и картошки в магазинах

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители МАРТ и Минсельхозпрода прокомментировали наличие лука и картошки в магазинах в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.
По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимира Гракуна, по расчетам должно было хватить картофеля с излишком, но спрос в 2025 году вырос. «Сразу отвечаю: картофель был, картофель есть. Сельскохозяйственные предприятия Беларуси ежегодно выращивают около 1 млн т картофеля. Неурожай, да, мы 800 тыс. т собрали в 2024 году. Для обеспечения нашего населения, согласно расчетам МАРТ, нам требуется 90 тыс. т. На межсезонье — 48 тыс. т. И в текущем году 48 тыс. т было заложено в стабфонды. То есть его по расчетам должно нам хватить с излишком, но спрос в текущем году вырос. Сельхозорганизации поставили практически 80 тыс. т картофеля в торговые сети с декабря, то есть с межсезонья. Это говорит о том, что должно быть картофеля в достатке. Его не хватило, соответственно, такой был спрос», — сказал он.
Первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Иван Вежновец высказался на тему наличия лука в магазинах. «Надо понимать, что уже май и межсезонный период заканчивается. С учетом урожая лука в 2024 году мы ожидали, что лук будет на грани до конца межсезонного периода. Сейчас как раз последние две недели до конца межсезонья. До этого вопросов не возникало, потому что мы с коллегами из Министерства сельского хозяйства и продовольствия в практически в ручном режиме обеспечивали поставки на полки этого товара», — отметил он. -0-