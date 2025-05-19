Белорусское льноволокно начали продавать в Китай через биржу

«Что касается появления Китая в списке покупателей, то это событие важно по трем причинам. Во-первых, это дополнительный стимул для белорусских льнозаводов выставлять больше продукции на биржевые торги. Во-вторых, это положительный сигнал для импортеров из КНР, которые интересуются белорусским рынком, но до настоящего времени по тем или иным причинам не решались выходить на биржевую площадку. Ну, а в-третьих, расширение пула иностранных покупателей, как правило, повышает уровень конкуренции в ходе торговых сессий, позволяя отечественным экспортерам заключать сделки на более выгодных условиях», — отметили в пресс-службе БУТБ.