19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское льноволокно начали продавать в Китай через биржу. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.
«По результатам экспортной торговой сессии, прошедшей на Белорусской универсальной товарной бирже, на рынок КНР реализована первая партия отечественного льняного волокна. Всего было заключено пять биржевых сделок общим объемом 102 т. Продавцами выступили два ведущих производителя льноволокна из Витебской и Могилевской областей, а покупателем — китайская торговая компания из провинции Цзянсу, специализирующаяся на импорте текстильной продукции. Ожидается, что выход на рынок Поднебесной поспособствует росту объемов экспорта продукции белорусской льняной отрасли и откроет новые возможности для отечественных предприятий», — рассказали в пресс-службе.
География продаж льноволокна через биржу сейчас охватывает четыре страны — Китай, Латвию, Россию и Турцию. На экспорт поставляется котонизированное и короткое волокно, а также гребенной очес. С момента запуска биржевых торгов льняным волокном на внешние рынки реализовано 570 т этой продукции.
«Что касается появления Китая в списке покупателей, то это событие важно по трем причинам. Во-первых, это дополнительный стимул для белорусских льнозаводов выставлять больше продукции на биржевые торги. Во-вторых, это положительный сигнал для импортеров из КНР, которые интересуются белорусским рынком, но до настоящего времени по тем или иным причинам не решались выходить на биржевую площадку. Ну, а в-третьих, расширение пула иностранных покупателей, как правило, повышает уровень конкуренции в ходе торговых сессий, позволяя отечественным экспортерам заключать сделки на более выгодных условиях», — отметили в пресс-службе БУТБ.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Белорусская универсальная товарная биржа — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. -0-