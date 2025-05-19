МЭР: Россия обжалует в ВТО пограничный углеродный механизм ЕС

«В соответствии со статьей четыре Договоренности ВТО о правилах и процедурах разрешения споров Россия направила запрос на проведение консультаций с Европейским союзом по поводу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ). Этот шаг стал первым этапом официальной процедуры разрешения спора в рамках ВТО», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ. В ведомстве считают, что механизм серьезно ограничивает доступ товаров из третьих стран на рынок ЕС и является способом переложить последствия собственной экономической политики на другие государства. В Минэкономразвития полагают, что таким образом ЕС стремится сохранить внутренний рынок за счет недобросовестной конкуренции.