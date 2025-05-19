МЭР: Россия обжалует в ВТО пограничный углеродный механизм ЕС

Минэкономразвития России считает, что ПКУМ служит не борьбе с климатом, а защите экономики ЕС от конкуренции.
Россия направила запрос во Всемирную торговую организацию с намерением оспорить пограничный углеродный механизм Европейского союза. В Министерстве экономического развития считают, что механизм несправедливо ограничивает доступ российских товаров на рынок ЕС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
«В соответствии со статьей четыре Договоренности ВТО о правилах и процедурах разрешения споров Россия направила запрос на проведение консультаций с Европейским союзом по поводу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ). Этот шаг стал первым этапом официальной процедуры разрешения спора в рамках ВТО», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития РФ. В ведомстве считают, что механизм серьезно ограничивает доступ товаров из третьих стран на рынок ЕС и является способом переложить последствия собственной экономической политики на другие государства. В Минэкономразвития полагают, что таким образом ЕС стремится сохранить внутренний рынок за счет недобросовестной конкуренции.
Минэкономразвития России считает, что пограничный углеродный механизм ЕС (ПКУМ) используется не для борьбы с изменением климата, а для защиты европейской экономики от конкуренции и оттока производств. Министр Максим Решетников заявил, что реальная цель Брюсселя — навязать выгодные ему стандарты и ограничить доступ иностранных товаров на рынок ЕС. Россия неоднократно указывала на несоответствие ПКУМ правилам ВТО, однако Евросоюз не принял эти аргументы во внимание.
Введение пограничного углеродного механизма ЕС стало очередным шагом в череде экономических ограничений, которые Брюссель применяет к России с 2014 года. Ранее эксперты отмечали, что такие меры направлены на усиление давления на Москву и ограничение ее позиций на европейском рынке, однако они также негативно сказываются на экономике самого Евросоюза, зависящей от российских ресурсов.