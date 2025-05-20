В Перми повысилась стоимость похорон

С февраля 2025 года общая стоимость гарантированного перечня услуг увеличилась на 915 рублей по сравнению с прошлым годом и составила 10 540 ₽ 18 коп. Об этом свидетельствует постановление администрации Перми. В 2024 году, как отмечает Ura.Ru, стоимость похорон в краевой столице составляла 9 625,73 рубля.