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В Перми повысилась стоимость похорон

Администрация Перми утвердила новые тарифы на услуги по погребению.

Источник: AP 2024

С февраля 2025 года общая стоимость гарантированного перечня услуг увеличилась на 915 рублей по сравнению с прошлым годом и составила 10 540 ₽ 18 коп. Об этом свидетельствует постановление администрации Перми. В 2024 году, как отмечает Ura.Ru, стоимость похорон в краевой столице составляла 9 625,73 рубля.

В перечень гарантированных услуг входит оформление документов, предоставление и доставка гроба, перевозка тела на кладбище и погребение. При отсутствии супруга, близких родственников или лиц, взявших на себя обязанность осуществления погребения, стоимость также увеличена до 10 540 ₽ 18 коп.