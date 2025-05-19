Экономист Зубец: устойчивый курс рубля обеспечивают долларовые заначки россиян

«Последняя причина, на мой взгляд, это то, что у нас в стране у населения хранится примерно на сто миллиардов долларов заначек, а так как доллар хранить невыгодно, те, у кого доллары есть, продают эти заначки, несут их в банки, чтобы получить доход», — пояснил экономист. Его слова передает Общественная Служба Новостей.