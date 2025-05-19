19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татарстан заинтересован в белорусском опыте ведения лесного хозяйства. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.
Делегация лесоводов из Татарстана ознакомилась с достижениями лесной отрасли Беларуси. Они посетили сразу два знаковых объекта отрасли — Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр и Центр подготовки кадров Минлесхоза. Что касается лесной биофабрики, то здесь гости особое внимание уделили выращиванию дуба черешчатого и взяли технологию на заметку.
Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров отметил, что восхищен тем, как в Беларуси четко организовано и ведется лесное хозяйство, а также тем, что в стране сохранены лучшие советские традиции. «Хозяйский подход виден во всем», — подчеркнул министр. Некоторые моменты лесоводы Татарстана намерены перенять у белорусов и воплотить в жизнь на своей земле.
После знакомства с некоторыми объектами отрасли лесоводы поделились своими впечатлениями с руководством Минлесхоза Беларуси. «Опыт Беларуси в части ведения лесного хозяйства Татарстану очень интересен. Данные, приведенные белорусскими коллегами, лягут в основу совершенствования лесного хозяйства в республике», — отметили в пресс-службе белорусского лесного ведомства.
Череду официальных мероприятий сегодня завершило возложение цветов к стеле «Минск — город-герой». Также гости из Татарстана посетили Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны. -0-