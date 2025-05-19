Татарстан заинтересован в белорусском опыте ведения лесного хозяйства

Министр лесного хозяйства Татарстана Равиль Кузюров отметил, что восхищен тем, как в Беларуси четко организовано и ведется лесное хозяйство, а также тем, что в стране сохранены лучшие советские традиции. «Хозяйский подход виден во всем», — подчеркнул министр. Некоторые моменты лесоводы Татарстана намерены перенять у белорусов и воплотить в жизнь на своей земле.