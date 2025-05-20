Более 2 трлн рублей накопили жители Кубани на банковских вкладах

Жители Краснодарского края накопили более 2 триллионов рублей в банках региона, рассказал «Ъ-Черноморье». Согласно данным Южного ГУ Банка России, Краснодарский край занимает четвертую позицию среди регионов России по объему средств, находящихся на депозитных и текущих счетах в банках. На начало апреля 2025 года этот показатель достиг 1,7 триллиона рублей, что на 22,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Таким образом, к концу года ожидается дальнейший рост объема вкладов на 17,7%.