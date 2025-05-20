Поехали! Свердловские власти обновляют городской общественный транспорт

Автобусы поступят в муниципалитеты до конца 2025 года. Уральские ветеринары и правоохранители уже получили новый спецтранспорт.
По запросам земляков.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства региона. В областном бюджете на эти цели предусмотрено 200 млн рублей. Обновление общественного транспорта — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни». Его реализация позволит сделать поездки более комфортными — не только для пассажиров, но и для водителей. По словам Дениса Паслера, запросы земляков — безусловный приоритет в работе органов власти.
Всего планируется закупить 39 автобусов отечественного производства, из которых 36 машин — среднего класса, три — малого класса. Деньги получат небольшие муниципалитеты с населением менее 150 тысяч человек. Согласно документу, Первоуральск, Новоуральск и Краснотурьинск получат по семь автобусов, Верхняя Салда — пять, Красноуральск — три, Верхняя Пышма, Ирбит, Тугулым — по два, Верхняя Тура, Бисерть, Талица, Ачит — по одному автобусу.
Областной бюджет профинансирует около 70% расходов территорий на покупку техники. При этом муниципалитеты могут либо самостоятельно приобрести автобусы, либо передать субсидию перевозчику для закупки. Все новые автобусы выйдут на городские маршруты. Ожидается, что поставки завершатся до конца 2025 года.
Спасти и сохранить.
Между тем при содействии свердловских властей новый транспорт сегодня поступает и в важнейшие государственные структуры. Так, на прошлой неделе врачи девяти ветеринарных подразделений получили в своё распоряжение новые автомобили УАЗ «Патриот». По поручению врио губернатора ключи от внедорожников были переданы руководителям Артёмовской, Каменской, Краснотурьинской, Невьянской, Первоуральской, Пригородной, Режевской, Сысертской и Туринской ветстанций. «Благодаря новым автомобилям специалисты смогут оперативно и эффективно оказывать помощь животным в сёлах и деревнях, предупреждать и ликвидировать очаги опасных болезней, — сообщил первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. — Акцент специалисты делают на профилактической работе, ведь эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности».
По его словам, без грамотной ветеринарной работы невозможно сохранение и развитие животноводства, производство качественных продуктов. Именно поэтому областные власти уделяют внимание развитию и укреплению материально-технической базы ветеринарных станций.
Общая задача.
Стоит также отметить, что накануне майских праздников по поручению главы региона ключи от шести новых мотоциклов получили сотрудники ГИБДД. Министерство общественной безопасности закупило специально переоборудованную технику на сумму 24,2 млн рублей для повышения эффективности работы инспекторов и обеспечения безопасности на дорогах.
«На Среднем Урале каждый год строятся и ремонтируются десятки километров автодорог, — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов. — Повышается их качество и надёжность, а вместе с ними растут трафик и скорость передвижения. Обеспечить безопасность — наша общая задача. Новая техника повысит мобильность правоохранителей, сделает их работу легче и эффективнее, а значит, поможет снизить количество ДТП и сохранить жизни людей».
Для понимания: мотоциклетный батальон ГИБДД контролирует соблюдение правил дорожного движения, обеспечивает безопасность на массовых мероприятиях, сопровождает кортежи иностранных делегаций, в том числе в рамках выставки ИННОПРОМ. В прошлом году подразделением было предотвращено 640 нарушений ПДД, задержано 145 мотоциклистов без прав и 10 пьяных водителей.
Всего за последние пять лет на оснащение полиции и ГИБДД в Свердловской области направлено свыше 460 млн рублей из регионального бюджета, приобретены 63 автомобиля и 10 мотоциклов.