Поехали! Свердловские власти обновляют городской общественный транспорт

Между тем при содействии свердловских властей новый транспорт сегодня поступает и в важнейшие государственные структуры. Так, на прошлой неделе врачи девяти ветеринарных подразделений получили в своё распоряжение новые автомобили УАЗ «Патриот». По поручению врио губернатора ключи от внедорожников были переданы руководителям Артёмовской, Каменской, Краснотурьинской, Невьянской, Первоуральской, Пригородной, Режевской, Сысертской и Туринской ветстанций. «Благодаря новым автомобилям специалисты смогут оперативно и эффективно оказывать помощь животным в сёлах и деревнях, предупреждать и ликвидировать очаги опасных болезней, — сообщил первый заместитель главы региона Алексей Шмыков. — Акцент специалисты делают на профилактической работе, ведь эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности».