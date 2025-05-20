Нацбанк уменьшил курс доллара и повысил курс евро на 20 мая

Национальный банк определил курсы валют на 20 мая 2025 года, вторник. В частности, выросли курс евро и курс российского рубля, но понизился курс доллара.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 20 мая, Национальным банком установлены такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,0113 белорусского рубля, 1 евро — 3,3953 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7163 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были определены на понедельник, 19 мая, курс доллара упал, курс евро и курс российского рубля стали выше. Заметнее других основных валют изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара уменьшен на 0,0021 белрубля, курс евро прибавил сразу 0,0205 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,0007 белрубля.
Тем временем МАРТ объяснил цены на мытую картошку в Беларуси.