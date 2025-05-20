Россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на проблемы с ипотекой

Ранее экономист и депутат Госдумы Михаил Делягин отмечал, что программы льготной ипотеки фактически приводят к росту цен на жилье и увеличению расходов бюджета, так как государство компенсирует банкам разницу между рыночной и льготной ставкой. Он предлагал вместо этого строить жилье за счет бюджета и предоставлять его нуждающимся, чтобы избежать искусственного завышения стоимости недвижимости со стороны банков и застройщиков.