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Когда закончится гаражная амнистия: напоминание от нотариуса

Нотариус Боронина: 1 сентября заканчивается гаражная амнистия.

Источник: Комсомольская правда

Россияне, регистрирующие гаражи по упрощенному порядку, должны помнить о сроках окончания гаражной амнистии. Ее действие завершится в сентябре 2026 года. С таким напоминанием обратилась к россиянам нотариус Мария Боронина, транслирует «Прайм».

Эксперт предупредила, что амнистия распространяется на гаражи, состоящие из нескольких этажей. При этом, уточнила нотариус, мера не затрагивает подземные паркинги, места для автомобилей в жилых многоквартирных домах и пристройки к зданиям. Если гараж имеет фундамент и связан с землей, его необходимо поставить на кадастровый учет в Росреестре, напомнила спикер.

«Для упрощенного порядка регистрации гараж должен быть построен до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, то есть, до конца декабря 2004 года. Кроме того, он не должен быть признан судом или органами местного самоуправления самовольной постройкой», — добавила Мария Боронина.

В Госдуме, тем временем, предложили наделить многодетных родителей правом на два бесплатных парковочных места. Рассмотрение проекта обещают начать в скором времени.