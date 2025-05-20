Когда закончится гаражная амнистия: напоминание от нотариуса

Эксперт предупредила, что амнистия распространяется на гаражи, состоящие из нескольких этажей. При этом, уточнила нотариус, мера не затрагивает подземные паркинги, места для автомобилей в жилых многоквартирных домах и пристройки к зданиям. Если гараж имеет фундамент и связан с землей, его необходимо поставить на кадастровый учет в Росреестре, напомнила спикер.