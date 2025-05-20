Доцент Балынин рассказал о досрочном назначении пенсий водителям автобусов

Водители автобусов, троллейбусов и трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах выходят на пенсию досрочно. Подробнее об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, для этого им нужно проработать в качестве водителя автобуса, троллейбуса или трамвая не менее 20 лет и иметь общий страховой стаж не менее 25 лет. Женщины могут уйти на пенсию в 50 лет, если проработают водителем 15 лет и будут иметь общий страховой стаж не менее 20 лет.
«Мужчинам и женщинам, проработавшим в качестве водителя автобуса, троллейбуса, трамвая на регулярных городских пассажирских маршрутах, для реализации своего права на досрочное назначение страховой пенсии по старости необходимо также иметь не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — пояснил Балынин.
Для данной категории работников пенсия назначается раньше общеустановленного возраста — 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
«Если мы оттолкнёмся от примерного актуального значения среднего размера страховой пенсии по старости, примерно равного 25 тысячам рублей, то получим, что эквивалентно пересчёту за 10 лет досрочного выхода сумме в 3 млн рублей. Причём на практике сумма окажется ещё выше: это связано с тем, что систематически проходят индексации, т.е. уровень инфляции учитывается: пенсии будут точно индексироваться не ниже её уровня, чтобы обеспечит защиту пенсионных выплат гражданам от инфляции», — резюмировал экономист.
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