Доцент Балынин рассказал о досрочном назначении пенсий водителям автобусов

Мужчины могут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, для этого им нужно проработать в качестве водителя автобуса, троллейбуса или трамвая не менее 20 лет и иметь общий страховой стаж не менее 25 лет. Женщины могут уйти на пенсию в 50 лет, если проработают водителем 15 лет и будут иметь общий страховой стаж не менее 20 лет.