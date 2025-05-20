Минобороны через суд требует 2,6 миллиарда с завода «Вымпел»

Завод «Вымпел» входит в состав Объединенной судостроительной корпорации и специализируется на строительстве военных и гражданских судов. Предприятие выпускает ракетные катера, патрульные суда нового поколения, а также специализированные суда весом до 2 200 тонн. Производственные мощности позволяют работать со стальными и алюминиево-магниевыми сплавами.