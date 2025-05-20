Дельцы искусственно завысили стоимость ремонта на кладбище в Норильске

Прокуратура Красноярского края сообщает, что ООО «Деловые решения» оштрафовано на 1 млн руб. за дачу взятки руководителю МКУ «Управление капитального ремонта и строительства». Дело о получении взятки находится в суде.
Выяснилось, что в начале 2023 года Управление искало подрядчика для ремонта колумбарных стенок Норильского кладбища. О предстоящей сделке узнал начальник Кайерканского территориального управления и знакомый директора ООО «Деловые решения». Чиновник предложил руководителю подзаработать и искусственно завысить стоимость работ.
В итоге Управление заключило с ООО два контракта на сумму 7,3 млн руб. и 8 млн руб., за что чиновник передал учреждению от подрядчика 600 тыс. руб. Как выяснили силовики, фактические работы были на 3 млн руб. дешевле.
Фирму оштрафовали на один млн рублей, на её счета наложили арест на два млн руб.
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