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Дельцы искусственно завысили стоимость ремонта на кладбище в Норильске

Коммерсанта оштрафовали за дачу взятки чиновнику.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура Красноярского края сообщает, что ООО «Деловые решения» оштрафовано на 1 млн руб. за дачу взятки руководителю МКУ «Управление капитального ремонта и строительства». Дело о получении взятки находится в суде.

Выяснилось, что в начале 2023 года Управление искало подрядчика для ремонта колумбарных стенок Норильского кладбища. О предстоящей сделке узнал начальник Кайерканского территориального управления и знакомый директора ООО «Деловые решения». Чиновник предложил руководителю подзаработать и искусственно завысить стоимость работ.

В итоге Управление заключило с ООО два контракта на сумму 7,3 млн руб. и 8 млн руб., за что чиновник передал учреждению от подрядчика 600 тыс. руб. Как выяснили силовики, фактические работы были на 3 млн руб. дешевле.

Фирму оштрафовали на один млн рублей, на её счета наложили арест на два млн руб.

Также мы писали, что исторический некрополь на Троицком кладбище в Красноярске начал разрушаться.